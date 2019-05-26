هيفاء وهبي تطرد أحمد فهمي في الواد سيد الشحات

يواصل سيد وفخر وريتاج في الحلقة 21 من مسلسل الواد الشحات، الوصول لهيفاء وهبي من أجل أن تكون بطلة الفيلم الذي يريدون إنتاجه، ويقول لهم سيد أنه فشل في سرقة مذكراتها، لكنه عرف معلومة خطيرة عنهم.
يخبرهم أنها تحب وتقع في غرام الصلع، فيضع سيد وريتاج وفخر خطة لايقاعها، ويظهر سيد وكأنه شخص أصلع ويقوم بموقف بطولي معها وانقاذها من فخر الذي يمثل كأنه أجنبي، وتبدأ هيفاء تقع في غرام سيد.
وتقوم ريتاج وفخر بتصوير كل المواقف بين هيفاء وسيد من أجل فيلمهم، ولكن في النهاية تكتشف هيفاء أن صلعة سيد "باروكة" فتقوم بطرده.
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.
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