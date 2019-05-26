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أحداث الحلقة 21 من مسلسل "طلقة حظ"

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تبدأ الحلقة 21 من مسلسل طلقة حظ، بوجود آيتن عامر مع مساعدة نرمين وهي تخبرها بطلاق عبد الصبور لها، ويظهر أنها تقربت إلى زوجة عبد الصبور بايعاز من نرمين كي تعرف كل شيء عنه، حتى عندما تحدثه بما يحبه يتأكد

بانه تزوجها منذ فترة طويلة.

 

ويطلب الفنان أحمد ماهر من عبد الصبور، بأن يبيع الأسلحة التي لديها، ويعطيه هذه الأموال، ويهدده بأنه سوف يقتل  أبنائه  إذا فعل عكس ذلك.

ويظهر خلال الحلقة أن كل ما حدث لعبدالصبور كان ورائه صديقه عباس، حيث يأتي فلاش باك بين عباس والمحامي الذي أخبر عبد الصبور بورثه، وهو يقول لعباس أن يخبره كل شيء عن عبد الصبور وأن يأخذه معه "الديسكو".

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.

 

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