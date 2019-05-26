إختطاف أحمد السقا ومي عمر في " ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٢١ من مسلسل ولد الغلابة، بسرقة بضاعة المخدرات من مخزن المدرسة، وهنا يحاول عيسى معرفة من سرقها وٱحضارها على الفور، حتى يأخذ حقه هو وفرح ورشوان، وينتهوا من الموضوع نهائيًا.

يذهب عيسى إلى مدرسته لكي يعرف ماذا حدث للبضاعة، وهنا يعلم أن بواب المدرسة والمدعو بدر إستقال من مهنته، ويشك عيسى فيه، ويذهب الي منزله ويراه يبني " شقة مسلح" وهنا يتأكد عيسى أن بدر

وجد البضاعة في المخزن وباعها، ويهدده عيسى بشركائه فلن يتركوه في حاله وطلب منه أن يرجع له بضاعته.

يصل شركاء عيسى لبدر ويسألوه عن كيفية جلبه لتلك البضاعه، وبعد تعذيبه يعترف بكل شئ، ويخبرهم أيضًا أن البضاعة تخص عيسى. يعمل صديق مع أخيه عيسى ويحكي لزوجته أن عيسى معلم كبير في تجارة الممنوعات، ويطلب منها

عدم إخبار صفية بذلك، ويأتي رجال شركاء عيسى في الممنوعات ويختطفوا صديق، لكي يخبرهم بمكان عيسى والبضاعة، وتراهم صفية وتصرخ بأعلى صوتها على أخيها.

تذهب صفية للشرطة وتبلغهم بخطف أخيها، ولم تعرف من خطفوه أو أي معلومات عنهم، ولم يصدقها الظابط، وترجع الى المنزل وتطلب من زوجة صديق أن تخبرها ماذا يعمل مع عيسى، وهنا يدخل صديق عليهم، قبل معرفة صفية بالموضوع.

يحذر صديق أخيه عيسى من الرجال الذين قاموا بخطفه، وبالفعل يتم إختطافه هو وفرح، وتسأله العصابة عن كيفية جلبه لتلك البضاعة، وتنتهي الحلقة على ذلك.