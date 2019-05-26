شاهد.. محمد ثروت يكشف عن كواليس "سوبر ميرو"

شارك الفنان محمد ثروت جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "سوبر ميرو"، ظهر فيها برفقة النجم الكبير سمير غانم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر الثنائي في الصورة وهما يضحكان، وعلق ثروت قائلًا: "أحلى لحظه في حياتي اني اضحك البارون



يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو"، يُعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالي، ويقوم ببطولته كل من: سمير غانم، إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ملك قورة، تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي. سمير غانم".يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو"، يُعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالي، ويقوم ببطولته كل من: سمير غانم، إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ملك قورة، تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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