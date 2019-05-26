عايشة عثمان: شمس الكويتية فاجأتنى بجرأتها.. ولم أتوقع هجوم أصالة على أنغام

حقق برنامج «عايشة شو» ردود فعل قوية، خاصة وأنه تناول فى أولى حلقاته تصريحات نارية من الفنانة أصالة ضد زميلتها أنغام، وهو الرد الأول لها بعد أزمتهما معًا.

البرنامج تقدمه الإعلامية التونسية عايشة عثمان، على قنوات «القاهرة والناس» و«النهار»، و«الحوار التونسى»، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.. لما رصده من مشكلات خاصة بين الفنانين وبعضهم.

عايشة بدأت حياتها كإعلامية فى القناة التاسعة التونسية، وقدمت العديد من برامج الأزياء والموضة من بينها «هكا نعیش»، «مون إسبوار»، بالاضافة إلى برامج الواقع على قناة «ستار 24» الفرنسیة، وقدمت الموسم الأول مع عايشة على قناة حنبعل التونسية عام 2015، وأعيد عرضه على قناة صدى البلد.. حاورناها عن تفاصيل وكواليس برنامجها فقالت..

< كيف جاءت فكرة البرنامج؟

<< الموسم الأول من البرنامج حقق نجاحًا على القناة التونسية، وسعدت كثيرًا لعرضه على القناة المصرية صدى البلد، ولذلك قررنا ان نعيد التجربة بتقديم برنامج يستضيف النجوم العرب ويكشف تفاصيلهم، وسعدت كثيرًا عندما عرض البرنامج على قنوات النهار والقاهرة والناس مع الحوار التونسى، حيث تلقت الشركة المنتجة للبرنامج عرضًا بعرض البرامج على 3 قنوات متزامنة مع بعضها، خاصة وأن كل هذه القنوات لها جمهورها، وهذا الأمر إضافة كبيرة لمشوارى الإعلامى.

< هل تعتبرين نفسك منافسة لبسمة وهبى أو راغدة شلهوب فى أسلوبهما الحوارى؟

<< أنا لا أعتبر نفسى منافسة لأي منهم، فهما

أسماء كبيرة فى مجال الميديا، ولهما مشوار إعلامى كبير، وأنا فى أولى خطواتى نحو العمل الإعلامى فى مصر، وأسلوبنا مختلف تمامًا، فهما تعملان بطريقة المدرسة الإنجليزية فى العمل الإعلامى، لكنى أتبع المدرسة الفرنسية التى تصور 4 ساعات وبعدها تخرج من الضيف ساعة عرض، أى أن الحلقة تتضمن مجموعة من الأسئلة الساخنة والهادئة فى وقت واحد، ويسمح البرنامج بوجود أغنيات للفنانين لكن هذا لا يحدث فى برامج الهارد توك التى تعتمد كلها على الأسئلة والإجابات الساخنة.

< على أى أساس اخترتِ النجوم؟

<< اخترت النجوم على أساس نجاحهم وحب الجمهور لهم، ولا نستضيف إلا نجوم الصف الأول.

< وما سر تكرارك لتصوير جورج وسوف وحميد الشاعرى؟

<< النجمان حققت حلقاتهما فى الجزء الأول من البرنامج نجاحًا كبيرًا، والتصوير معهما هو تلبية لرغبات الجمهور، فى معرفة الكثير عن مشوارهما الفنى وتفاصيل حياتهما الشخصية بالإضافة إلى غنائهما فى الحلقة، وهما نجان مهمان فى الوسط الفنى، ومشوارهما الفنى يحتاج إلى حلقات وحلقات لكى نقدمه.

< هل اعتمدتِ فى حواراتك على الجرأة بشكل أكبر من التعريف بالفنان؟

<< الفنانون معروفون لدى الجمهور ويحبونهم، ولا يحتاجون منى أن أتحدث عن

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مشوارهم، فالجمهور يعرف عنهم كل شىء، لكن هدفى فى الحوار أن اخرج منهم تفاصيل جديدة لم تقل من قبل.

< من من النجوم استفزك خلال الحوار؟

<< شمس الكويتية كانت جريئة أكثر من اللازم وصراحتها كانت غير متناهية وفاجأتنى بتصريحاتها.

< هل توقعتِ تصريحات أصالة نحو أنغام بهذا الشكل؟

<< صورنا حلقة أصالة فور إعلان زواج أنغام من قريب زوج أصالة طارق العريان، وكان أول تصريح لها بعد الأزمة، ولم أكن أعرف ماذا ستقول لكننى تأكدت أنها ستكشف تفاصيل جديدة عن القضية تهم الناس.

< من فاجأك خلال الكواليس ولم تتوقعى ردود فعله فى الحوارات؟

<< كل الضيوف كانوا لطفاء والحوار كان جيدًا، لكنى أؤكد ان أغلب الضيوف الذين استضفتهم كانوا دبلوماسيين، وبعضهم كان يهرب من الأسئلة بتغيير الموضوع.

< من رفض الظهور معك خلال البرنامج؟

<< لم يرفض أحد، كل الضيوف الذين دعوتهم لبوا الدعوة، وجميعهم احترموا فكرة البرنامج لأننى لا أسعى إلى التجريح أو الفضح، لكننى أكشف عن جوانب مجهولة فى حياة الفنانين يود الجمهور معرفتها.

< ما أمنياتك فى تقديم البرامج ومن مثلك الأعلى؟

<< مثلى الأعلى فى مجال الإعلام أوبرا وينفرى، وأتمنى أن أحقق نجاحًا فى مصر، فهى بوابة النجومية وسعدت كثيرًا عندما حقق برنامجى الأول فيها كل هذا النجاح، وأتمنى أن أحقق نجاحًا وأكون قدر المنافسة.

< أغلب نجوم الاعلام انتقلوا للعمل الفنى، هل ستشاركين فى أعمال فنية قريبًا؟

<< بالفعل تعاقدت على مسلسل عربى وكان من المقرر أن أبدأ تصويره لكن لظروف خاصة بحملى الثانى تم تأجيل التصوير، لكننى أعد جمهورى بعمل فنى قريب، وسأسعى لاختيار دور يضيف لمشوارى الفنى وتكون شخصية مؤثرة، لأن هذا هدفى أن أكون مؤثرة فى أى مجال أخوضه.