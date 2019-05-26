«شيخ الحارة».. واللعب على أوتار الأسرار

قناة القاهرة والناس وجدت ضالتها فى برنامج «شيخ الحارة» الذى يعرض للعام الثالث على التوالى وتقدمه بسمة وهبة، البرنامج يذاع عقب آذان المغرب مباشرة ويعاد أكثر من مرة على مدار اليوم.

هذا البرنامج أراد أن يجذب أكبر عدد من المشاهدين وسط الزحام البرامجى والدرامى باللعب على أوتار الأسرار بل الخوض فى الحياة الخاصة للضيوف.

كما حدث فى حلقات أحمد سعد وسمية الخشاب التى أثارت استياء كل من شاهدها وما كان يجب الكشف عن أسرار فنانة وفنان كانا متزوجين وما شأن المشاهد بتلك الأسرار والحياة الخاصة.

فى كل حلقة يفجر شيخ الحارة سرًا لا يعلمه أحد عن الشخصية، والسؤال من أين يأتى بتلك الأسرار؟ومن الوارد جدًا أن يكون الضيف نفسه هو مصدر الخبر.

على سبيل المثال هل كان أحد يعلم موضوع الخناقة بين صابرين والمخرج فى مسلسل وادى الملوك؟هل يعلم أحد حكاية مصطفى يونس مع إحدى راقصات شارع الهرم؟ المذيعة بسمة وهبة تستخدم عصارة خبرتها فى هذا البرنامج بالحوار والنظرة وحتى الهمسة وتعبيرات الوجه بحيث تخرج من كل ضيف

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أدق التفاصيل والأسرار.

البرنامج نفسه فرصة لكل ضيف للتفتيش عن نفسه وتوصيل رسائل للآخرين سلبًا وإيجابًا. ولا مانع أيضًا من تصفية الحسابات مع البعض الآخر.

رغم الانتقادات الكثيرة لهذا البرنامج إلا أنه يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة لأن المشاهد يعشق الأسرار والمشاكل وللأسف الخوض فى الحياة الخاصة وبالطبع البرنامج جاذب للمعلنين و«هو كله مكسب».

الظهور فى مثل هذا النوع من البرامج يعتبر فرصة لبعض النجوم والنجمات الذين تلاحقهم الشائعات وكثرة الأقاويل مثل رانيا يوسف وسمية الخشاب وسما المصرى وحتى رضا عبدالعال ومصطفى يونس وصابرين.

رأس مال هذا البرنامج هو الكشف عن الأسرار الخاصة لكل ضيف حتى تزداد حدة الإثارة والمشاهدة. والأمر فى النهاية «رزق الهبل على المجانين».