تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 21 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "كلبش 3" مفاجآت غير متوقعة، حيث حاول سليم قتل أكرم صفوان بعد معرفته أنه كان طرفاً في مقتل زوج أخته حسام، كما يخطط للذهاب إلى سيناء لمعرفة طبيعة نشاط أكرم هناك وإفشالها قبل حدوثها.

و تدور أحداث الحلقة حول كشف اللواء جلال أن أكرم صفوان هو من مدبر استهداف الأجانب، بهدف إحراج الحكومة أمام الرأي العام، و أن الشهيد حسام قام بالتضحية بنفسه لإنقاذ

أجهزة الأمن من فضيحة كبيرة، كما فقد سليم السيطرة على أعصابه بعد موت حسام، وينفعل على اللواء جلال ويطلب منه قتل أكرم بسرعة، حتى يقضي على عملياته الخطيرة ضد جهاز الأمن، ولكنه يقوم بالرفض و يطلب من سليم الهدوء وتحكيم العقل، خاصة أن حياة ابنه مالك رهينة في يد أكرم، وبالرغم من ذلك يرفض سليمأن تكون حياة ابنه مقابل ضياع أرواح زملائه.

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ثم جاء قرار سليم بالتصرف مع أكرم على طريقته الخاصة، حيث يقود سيارته حاملاً سلاحه الشخصي نحو مكان أكرم للانتقام منه، و يستوقف بروسلي الضابط سليم حيث يقف أمامه سيارته بشكل مفاجئ أمام فيلا أكرم، ويدور حوار بينهما ويبلغه أن اللواء جلال طلب منه تهدئته.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.