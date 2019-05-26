كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 21" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "دفعة القاهرة 21" بتراجع "ناصر" عن قرار الانتحار، بعدما كان قد قرر الانتحار عبر تناول سم فئران، ليلحق بحبيبته "نادية" التي توفيت بعد أن أجهضت جنينهما.

وواجه "ناصر" أصدقائه سامي وفهد وعدنان، وأعرب لهم عن حزنه بسبب ظلمهم ل"نادية"، بعدما جعلوه يشك في أنها تخونه مع "فهد"، وأكد الشباب له أنهم سيعتذرون لها قبل أن يكتشفوا خبر وفاته في الجريدة.

ودعا "يوسف" حبيبته "دلال"، لتناول العشاء في الخارج بعدما تشاجر مع صديقه "سامي"، وبعدها تقدم للزواج بها، حيث تبادلا ارتداء الدبل، واتفقا على عقد قرآنهما انتصارًا لحبهما بعد طلاق كل منهما، وحاولا كل من "فهد" و"ناصر" الانتحار عبر القفز من الشرفة، لكن "سامي" أعادهما إلى صوابهما، بعدما أكد لهما أن القفزة لن تقتلهما.

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وتعرفت والدة الضابط المصري على "إقبال"، وأهانتها بعدما أظهرت عدم رضاها عن الزيجة، بسؤالها عن وزنها وشعرها ومهاراتها في الطبخ.

وانتهت الحلقة بعودة "يوسف" و"دلال" إلى السكن، وأصرت دلال على أن يزور يوسف الطبيب بعدما نزف من فمه، ليكتشفان أنه مصاب بتليف في الكبد في مرحلته الأخيرة، ولا يتبقى له سوى ٤:٦ شهور في حياته.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.