كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي مصاب بتليف كبدي وأمامه ٦ شهور للحياة في "دفعة القاهرة 21" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 21"، إعلام الطبيب ل"يوسف" بأنه مصاب بتليف في الكبد في مرحلته الأخيرة، ولا يتبقى له سوى ٤:٦ شهور في حياته، وذلك بعد زواجه من "دلال" مباشرة.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.