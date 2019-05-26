كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. مهند الحمدي يتراجع عن قرار الانتحار في "دفعة القاهرة 21" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "دفعة القاهرة 21" بتراجع "ناصر" عن قرار الانتحار، بعدما كان قد قرر الانتحار عبر تناول سم فئران، ليلحق بحبيبته "نادية" التي توفيت بعد أن أجهضت جنينهما.

وواجه "ناصر" أصدقائه سامي وفهد وعدنان، وأعرب لهم عن حزنه بسبب ظلمهم ل"نادية"، بعدما جعلوه يشك في أنها تخونه مع "فهد"، وأكد الشباب له أنهم سيعتذرون لها قبل أن يكتشفوا خبر وفاته في الجريدة.