كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. هيفاء وهبي تترك الفن من أجل سليمان عيد في الواد سيد الشحات 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان سليمان عيد ضيفًا على "الواد سيد الشحات 21"، حيث أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عيد ميلادها ترك الفن لأجله، وذلك بعدما كشف لها خداع "مو صلاع" الذي استغل حبها للصلع وارتدى باروكة ليوقعها في غرامه.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.