كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على الرجل المفضل لهيفاء وهبي في الواد سيد الشحات21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع سيد الشحات الإطلاع على مذاكرات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واكتشاف نقطة ضعفها الذي سيهددها بها حتى ترضخ لمطلبه وتوافق على القيام ببطولة فيلم "عارية على جسر الكونجرس"، وذلك ضمن أحداث "الواد سيد الشحات 21"، حيث اكتشف "سيد" من خلال المذاكرات، أن هيفاء تفضل الرجل الأصلع.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.