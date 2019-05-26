كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تواجد ياسر جلال في ديكور مطعم بالهرم مع إيمان العاصي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسسل "لمس أكتاف" فى منطقة الهرم بديكور مطعم، ويعرض يومياً خلال شهر رمضان على قنوات الـ CBC، الساعة 11 مساء، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة إيمان العاصى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد.

ويتبقى لياسر 3 أيام تصوير وينتهي تماماً من التصوير، ويواصل المخرج حسين المنباوي في مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها أول بأول للجهة المنتجة للعمل.

مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال حقق نجاحا كبيرا للغاية منذ بداية عرض حلقته الأولى، ويعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.