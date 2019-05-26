كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين: سأظهر مرة أخرى فى الحلقة 28 من "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها سعيدة جدا بالمشاركة في مسلسل "كلبش 3" لأنه عمل متميز بأبطاله.

وأضافت: "صورت مشهدا واحدا فقط، لكنني سأظهر مرة أخرى فى الحلقة 28 بعد عودتى من أمريكا، هناك مفاجآت أخرى في الحلقات المقبلة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

وأوضحت أن ترشيحها للعمل جاء عن طريق شركة سينرجى، لأنها تعمل معها في بطولة مسلسل "ابن أصول" مع النجم حمادة هلال.

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وأوضحت سوزان، إنها سعيد برد فعل الجمهور غير المتوقع على الدور في مسلسل “كلبش 3” مع النجم أمير كرارة.

وقالت: إن الدور ليس بعدد المشاهد ولكن بقيمته داخل العمل وبمضمونه وكيف يتم تجسيد الشخصية، وهو ما أهتم به دائما على المستوي الشخصي ولا يهمني دور البطولة فقط، ولكن بحب جميع الأدوار المؤثرة أو الصعبة، سواء في البطولة، أو الدور الثانى، أو حتى ضيفة شرف، ومهم جدا توصيل الرسالة للجمهور بشكل جديد ومختلف.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

يذكرآن سوزان نجم الدين تشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول مع حمادة هلال، وآيتن عامر، رانيا منصور، أحمد حلاوة، تأليف أحمد ابو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.