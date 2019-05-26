"قصص العابرين" يحصد جائزة لندن الدولية للأفلام

الأحد 2019/5/26 11:12 مساء بتوقيت أبوظبي

حصد فيلم "قصص العابرين" للمخرج العراقي قتيبة الجنابي، جائزة أفضل فيلم روائي تجريبي ضمن جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية، السبت.



الفيلم جرى تصويره على مدى 30 عاماً، ويسرد حكايات مهاجرين اضطُرّوا إلى ترك أوطانهم نتيجة الصراعات والحروب، وأصبحوا ضيوفاً على بلاد غريبة.

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وقال الجنابي: "سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة".

وتُقدَّم الجوائز التي أُقِيم حفلها في قاعة سينما جامعة "ريجنت"، في فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.

وأضاف الجنابي: "في الفيلم، كنت مخرجاً ومنتجاً ومصوّراً، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماماً، وعمرها 30 عاماً"، موضحاً: "العمل يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية (المنفى) التي انطلقت مع فيلمي الروائي (‬الرحيل إلى بغداد) ‬ فيما سيكون المقبل (رجل الخشب)، ‬وهو في طور الإنتاج حالياً".

وشارك "قصص العابرين" خلال 2018 و2019 في عدد من المهرجانات العربية والدولية، ويُنظَّم عرضه التالي يوم 15 يونيو/حزيران بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.