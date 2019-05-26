ميلنر يكشف عن تفاصيل شجاره مع ميسي

الأحد 2019/5/26 02:22 مساء بتوقيت أبوظبي

كشف جيمس ميلنر لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، عن السُّبة التي وجهها إليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على هامش لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع شهر مايو/أيار الحالي.

وقال ميلنر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الأحد: "ميسي لم يكن سعيدا، لقد ظل يحدثني بالإسبانية في الممر ما بين شوطي المباراة".

وفسر: "قال لي (بورو) وهي تعني بالإسبانية الحمار، ولكني أعتقد أيضا أنها تستخدم في مجال الكرة الإسبانية بمعنى الشخص الذي يركل الآخرين كثيرا".

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وشهدت مباراة "الريدز" مع مضيفه "البارسا" في "كامب نو" والتي انتهت 3-0 للكتالان، تألقا واضحا من ميسي الذي سجل الهدفين الثاني والثالث؛ ما تسبب في عصبية وعنف من لاعبي ليفربول.

وتأهل فريق ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع توتنهام هوتسبير.

وكان ميسي قد راوغ ميلنر في إحدى مباريات برشلونة مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وتحديدا في موسم 2014-2015 بشكل بدا مهينا للاعب الريدز، في مباراة حضرها بيب جوارديولا، المدرب الحالي للسيتيسنز ومدرب بايرن ميونيخ آنذاك، والذي ضحك عند مشاهدة تلك اللقطة.

وعن تلك المراوغة الشهيرة علق ميلنر: "لقد راوغني بلعبة تمت مشاهدتها ملايين المرات، ولكني لم أكن الأول ولن أكون الأخير فهو لاعب خيالي".