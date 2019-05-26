الصور الاولى لحفل زفاف جورج صليبي في اليونان

May 26, 2019 دخل الإعلامي جورج صليبي القفص الذهبي اليوم الأحد في اليونان أثينا. وتزوّج جورج صليبي من فتاة من خارج الوسط الفني في كنيسة “St. Constantine And Helen” في اليونان بحضور نائب رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمى خياط، ومديرة الأخبار في قناة “الجديد” مريم البسّام والاعلامي شادي خليفة، والاعلامية داليا أحمد وغيرهم. أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لجورج صليبي وزوجته.







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