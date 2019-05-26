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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّحت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أنّ حالتها الصّحية مُستقرة، وأنها كانت تعاني من ارتفاع طفيف في ضغط الدم مع إحساس بالدوخة، وذلك بسبب إصرارها على الصّوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة اليومين الماضيين في مصر، مما أدى إلى شعورها بالإعياء.
وأضافت الجداوي البالغة من العمر 80 عامًا في تصريحات صحفية، أن ابنتها أميرة أصرّت على اصطحابها لأحد المستشفيات للاطمئنان على صحتها، وإجراء بعض الفحوصات، والتي جاءت جميعها مطمئنة.
وأصرّ الأطباء على إبقاء الفنانة القديرة داخل المستشفى لتلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين.
وشكرت الجداوي جمهورها وأصدقاءها الذين أحاطوها بكلمات الحُب، موضحةً أن تلك الحالة من الاهتمام والرعاية تكفي لتساعدها على تجاوز أي محنة.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تُطمئن جمهورها بعد تعرّضها لأزمة صحية.. وهذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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