"شيخ الحارة" يتوقّف رسميًا لمدة شهر بسبب تجاوزه حدود القيم والأخلاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارًا بمنع بث برنامج "شيخ الحارة" المُذاع على قناتي "القاهرة والناس" و"النهار" لمدة شهر، وطالب الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وجاء القرار رقم 33 وفقًا لمواد القانون المنظّم لعمل المجلس ولبنود لائحة الجزاءات والتدابير، وبناءً على توصيات لجنتي الشكاوى والرصد، اللذين أكّدا أن الحلقة المذاعة من البرنامج في 19 مايو الماضي، والتي استضافت فيها مقدمته الإعلامية بسمة وهبة الفنان ماجد المصري، تجاوزت القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزًا وخوضًا في الأعراض.

وأشار المجلس إلى أن الحلقة احتوت على ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في إعلام هادف، فضلاً عن مخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

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وكانت بسمة نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، من أدائها فريضة العمرة بالأراضي المقدسة.

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "شوفوا الحرم ماشاء الله زحمة ازاي من أحلى المرات اللي عملت فيها العمرة وربنا سهلها بطريقة مش معقولة مع إنها في العشرة الأواخر من رمضان.. دعيت لكل اللي في مصر وانتوا كمان ادعولي.. الواحد في بيت ربنا بيحس براحة نفسية".