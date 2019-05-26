شكرا لقرائتكم خبر عن تورمند يودع جون سنو بعد انتهاء سلسلة Game of thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية "تورمند"، على توديع الممثل كيت هارنتجتون صاحب شخصية "جون سنو" فى أحداث السلسلة الشهيرة Game of thrones التى انتهى عرضها بعد ثمانية أجزاء عبر شبكة HBO.

ونشر تورمند عددا من الصور التى جمعته مع "جون سنو" عبر حسابه الشخصى وكتب رسالة وداع قائلاً: "شكرا لك يا أخى لست سنوات، كان تعاونا رائعا فى جميع التجارب والمغامرات التى مررنا بها أثناء التصوير، تورمند وجون".

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

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مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.