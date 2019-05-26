شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 21.. الأحداث تشتعل وأمير كرارة يواجه هشام سليم ويسعى لقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، أحداثًا متتالية، حيث تلقى سليم الأنصارى "أمير كرارة"، واللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز"، خبر استشهاد الضابط حسام - "عمر الشناوى" بحزن شديد، وطلب خطاب من الضباط تمشيط المكان للبحث عن أى عبوات ناسفة أخرى، وبحث أكرم صفوان - هشام سليم مع زوجته كيفية الاستفادة ما حدث، حيث كان يرغب فى عدد كبير من الضحايا لخدمة مصالحه.

وفى مشهد مؤثر للغاية، أبلغ سليم الأنصارى والدته هالة فاخر، أن حسام قد استشهد صباح اليوم، لتشعر بحزن كبير، ونظرت إلى الله فى نظرة حزن أبكت الكثير من محبى مسلسل "كلبش3".

وتقابل اللواء جلال خطاب مع اللواء ناصر سلامة - نبيل نور الدين، وتحدثا بشأن ما خطط له أكرم صفوان حول حادث استهداف الأجانب فى مؤتمر المنظمة التى تديرها زوجته، وطلب ناصر سلامة من خطاب أن يبلغ الأنصارى بعدم انفعاله لكى لا يضيع مجهودهم فى الفترة الماضية، وخلال لقاء خطاب والأنصارى، دخل الثنائى فى مشدة كلامية بسبب سكوت الأجهزة الأمنية عن مقتل أكرم صفوان حتى الأن، وفى عصبية شديدة ترك الأنصارى خطاب وذهب لكى يخطط لمقتل صفوان.

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ومن ناحية أخرى، أعلنت المذيعة شهيرة - هيدى كرم عن الحادث الأليم الذى راح ضحيته الضابط حسام، وهاجمت وزارة الداخلية لتبطائها فى الإعلان عن تفاصيل الحادث، كما تحدثت بشأن المؤتمر الصحفى الذى أقامه أكرم صفوان- ليخلى مسؤليته عن الحادث، فضلاً عن الإستفادة مما حدث لخدمة مصالحه الشخصية والدولية .

وذهب سليم الأنصارى إلى أكرم صفوان، واجه بالحادث، وأكد له أنه يعلم تمامًا أنه المدبر للحادث، الذى راح ضحيته زوج أخته حسام، وخلال حديثهما أنفعل سليم الأنصارى ورفع السلاح فى وجهه ليقتله أسوة بمقتل حسام - عمر الشناوى.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.