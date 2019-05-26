شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ينتهى من تصوير "أبو جبل" بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى شعبان اليوم الأحد من تصوير آخر مشاهد مسلسله الرمضانى "أبو جبل"، وذلك بمنطقة وسط البلد والذى يعرض على قناة one وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، ويجسد "حسن" الشخص الذى يتعرض لسرقه أمواله وحرق شقته ما أدى إلى وفاة اثنين من أولادة.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح