شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل لـ مى عز الدين: بحبك يا بيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة مي عز الدين، فيديو على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" لطفل يشاهد مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، التي تخوض من خلاله السباق الرمضانى الحالى، حيث قال الطفل: "بحبك يا بيسة". وكتبت مي علي الفيديو: "أنتى اللي حلوة مش بيسة اللي حلوة" بشكرك علي الفيديو. Advertisements يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة"، يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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