نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.

وقال، إن الحالصة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي جيدة جدًا، حيث أنها تعرضت لبعض الإجهاد وتتواجد الأن في مستشفى الصفا في المهندسين.

وأضاف أنه يطمئن جمهور الفنانة الكبيرة على حالتها الصحية، ومن المحتمل أن تغادر المستشفى في غضون الساعات القليلة المقبلة.

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تعرضت لأزمة صحية خفيفة، نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا لإجراء عدد من الفحوصات للاطمئنان على صحته.

وكانت الفنانة نهال عنبر، قد كشفت في تصريحات صحفية، أن الفنانة رجاء الجداوي، تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصداع، ومن المقرر أن يستمر تواجدها في المستشفى ليومين حتى يكون هناك متابعة فورية لحالتها الصحية، وذلك بعد عودتها من دبي.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أقامت حفل إفطار صغير في منزلها مؤخرا، دعت إليه الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، بحضور ابنة رجاء أميرة مختار، وعدد من الأصدقاء المقربين.