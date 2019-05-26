أزمة صحية تُدخل الفنان السعودي خالد سامي العناية المركزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي خالد سامي لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي، وهو راقدا على سرير المرض في غرفة العناية المركزة، وكان غائبا عن الوعي.

الفنان حبيب غلوم أعاد نشر الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأكد أن خالد سامي يعاني من حالة حرجة، وطلب من جمهوره الدعاء له.

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غلوم كتب: ” الزميل الفنان #خالد_سامي في حالة حرجة نسألكم الدعاء في هذه الأيام المفترجة”، وقد دعا عدد كبير من النشطا للفنان السعودي بالشفاء العاجل.

وخالد سامي أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة “كلورادو” بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل “النوة”.

وخالد سامي اشتهر بأدواره الكوميدية، وهو أحد نجوم مسرحيتي “تحت الكراسي” و”عويس التاسع عشر” في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، كما شارك في مسلسل “واي فاي”.