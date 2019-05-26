ما لم تشاهدوه بعد في “إنتي مين”.. وسيصدمكم!

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت الممثلة جوليا قصار ضيفة على فقرة wall of fame في برنامج alive عبر شاشة mtv. وتحدّثت عن دورها في مسلسل “إنتي مين” الرمضاني الذي تجسّد فيه شخصية “عايدة” اللافتة جداً، وهي والدة “جهاد” (الممثلة والكاتبة كارين رزق الله).

وأكّدت قصار أن ثمة أحداث مشوّقة جداً في “إنتي مين” لم تعرض بعد وعلى المُشاهد أن ينتظرها خلال الحلقات المقبلة لأنها ستشكل مفاجأة. وأوضحت أن المَشاهد التي ستكشف عن الألم الحقيقي في القصة اقترب عرضها، مضيفة أن ألم “نجوى” (عايدة صبرا) لن يكون أقلّ من ألم “عايدة” (جوليا قصار).

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “إنتي مين” يعرض خلال شهر رمضان على شاشة mtv وهو من كتابة كارين رزق الله وإخراج إيلي حبيب.