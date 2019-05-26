تشارليز ثيرون تبحث عن حبيب.. وهذه هي مواصفاته!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الممثلة ذات الأصول الجنوب إفريقية “تشارليز ثيرون” أنها مستعدة للارتباط من جديد، وأنها تبحث عن حبيب ولكن بمواصفات خاصة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 43 عامًا، أن رجلها المثالي سيكون بلحية جميلة، وسيكون قادرًا على تحمل شخصيتها المهووسة، والتي تتضمن الاستيقاظ في الرابعة صباحًا لممارسة فنون القتال.

وقالت “تشارليز” التي لم تواعد أحدهم منذ أن أنهت علاقتها مع الممثل شون بن في عام 2015، إنها كانت وحيدة لسنوات، وأنها الآن غير مرتبطة، وبدأت في فتح حياتها عاطفيًا لتجد حب حياتها، وأضافت: “يجب أن تكون هناك قصة جنونية أو مسرحية”.

وتعتبر ثيرون الحاصلة على الأوسكار والتي يبلغ أجرها 90 مليون جنيه إسترليني أكثر الممثلات اللاتي أثيرت حولهن الشائعات، بشأن علاقتها مع أكبر الأسماء في هوليوود مثل براد بيت وريان راينولدز وكيانو ريفز.