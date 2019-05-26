الأمير هاري يقطع علاقته بصديقة عمره.. “ميغان” السبب!

متابعة بتجــــــــــرد: صرحت المذيعة البريطانية “ناتالي بينكهام”، والتي كانت صديقة مقربة من الأمير هاري وامتدت صداقتهما لسنوات، أن علاقتها قد انتهت مع الأمير البريطاني بعد زواجه من ميغان ماركل، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت “ناتالي”، البالغة من العمر 40 عامًا، إنها صديقة عمر “هاري” قبل أن يتزوج “ميغان” العام الماضي، ولكن لم تتم دعوتها إلى حفل الزفاف، وقد أخبرت أصدقائها الآن أن علاقتهما انتهت.

وقال مصدر مقرب من ناتالي: “إنها منزعجة بحق، لقد عرفت هاري لسنوات ولم تكن فقط صديقه مؤقتة، ولكن صديقته المقربة، ولكن عندما تعرف هاري على ميغان تغيرت العلاقة ومن ثم تلاشت”.

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وأوضحت ناتالي بينكهام المتزوجة من “أوين والبيوف”، أنها تشعر أن ميغان هي صديق الروح الحميم لـ”هاري” والتي ستروض الجانب البري من شخصيته، وأضافت: “لقد انتهت محادثاتي المريحة التي كانت ممتعة ذات يوم، والتجمعات الرائعة”.

ولا تعرف “ناتالي” ما إذا كان ما حدث بناء على تعليمات ميغان ماركل أو من رجال الحراسة المفرطين في قصر باكنغهام، والذين تسببوا في تغيير صداقتهم.