شقيق خالد سامي: أخي يتحسّن ولم يدخل بغيبوبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف "عبدالإله" شقيق الفنان السعودي خالد سامي، آخر التطورات الصحية لشقيقه بعد تداول صور له وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكّد عبدالإله في تصريحات صحفية أن ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة غير صحيحة ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وطمأن الجمهور على حالة شقيقه وقال إن حالته في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

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وكان الإعلامي السعودي راشد العقيل قد نشر على "تويتر"، صورة للفنان خالد سامي، وعلّق قائلًا: "الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة.. لا تحرموه من دعواتكم".

ويعد سامي واحدًا من أبرز وجوه الفن في السعودية، وشارك في العديد من الأدوار أبرزها في المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، إضافة إلى شباب "البومب5"، كما قدم شخصيات علقت في الذاكرة مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير" وله مشاركات مسرحية كما أنه عمل في الدراما المصرية.