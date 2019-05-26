شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصور 24 ساعة كاملة بمسلسلها "لآخر نفس" فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصور اليوم الأحد النجمة ياسمين عبد العزيز 24 ساعة كاملة من مسلسله "لآخر نفس" فى منطقة المعادى، تحديدا داخل أحد الديكورات الرئيسية، وينتقل بعدها مخرج العمل حسام على لأماكن تصوير أخرى، حيث يتبقى لأسرة المسلسل 4 أيام وتنتهى من التصوير نهائياً.

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وفى سياق متصل، حقق المسلسل نجاحاً كبيرا، منذ إنطلاق عرض الحلاقات الأولى من العمل ، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، حيث تجسد بطلة العمل شخصية مهندسة ديكور، تفقد زوجها – فتحى عبد الوهاب، ويترك وراءه عدة أزمات وألغاز، تضطرها للبحث عن حقائق هذه الألغاز.

مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة" ، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.