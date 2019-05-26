شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال إريانا جراندى بمتحف مدام توسو "مش شبهها"..وانتقادات واسعة بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازاح متحف مدام توسو الستار عن تمثال جديد للنجمة العالمية إريانا جراند و ذلك في المتحف الموجود بلندن ، و كانت المفاجأة سلسلة من الانتقادات وجهها عشاق و محبي النجمة الشابة للقائمون علي المتحف و الذين كشفوا عن أن التمثال لم يكن متشابها مع جراند وهو الأمر الذى يتنافى تماما مع إبداعات متحف مدام توسو و ذلك حسب " newsweek " .

و وكانت إحدى التعليقات السلبية علي تمثال إريانا جراندى أنه تم تنفيذه أشبه بـ " Emery Bingham " نجمة "اليوتيوب" الشهيرة.



اريانا جراند (1)

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اريانا جراند (2)



اريانا جراند (3)