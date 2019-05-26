شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة 21 من ابن اصول.. كارثتان فى انتظار حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الماضية من مسلسل ابن اصول العديد من التطورات سواء على صعيد العلاقة بين هشام (حمادة هلال) ووالدته صولا (سوزان نجم الدين) أو بالنسبة إلى إخوته وخطتهم للإيقاع به وهي الأمور التي تنبيء عن حلقة غاية فى الإثارة التى قد تشهد تطورات محورية خلال العمل خاصة على صعيد الكوارث المنتظر حدوثها بالنسبة لـ هشام، والتى نرصدها خلال السطور التالية.

1/ علاقته بأمه

عاش مشاهدو المسلسل مع حلقاته طوال رمضان علاقة حب كبيرة بين الثنائى هشام ووالدته إلا أنها شهدت منعطفاً مؤخراً بالحلقة الماضية مع شجارهما بسبب زواجها وهو ما قد يجعل الحلقة القادمة تضع حداً لعلاقتهما وعما إذا كان سيتخذ القرار الصعب ممثلاً فى تركها وحيدة تعيش حياتها بعيداً عنه عقب حالة الحزن التي باتت تنتابه بسببها.

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2/ خسارة أمواله

أخيراً نجح أخوه هشام فى الوصول إلى صورة بطاقته، وهو ما قد يجعله خلال الحلقة المقبلة أمام كارثة حقيقية بالنسبة لشركته حيث لم يفصح أخوه الأكبر جمال (حمزة العيلى) عما يخطط له تحديداً عقب إعلانه أن الهدف من كل ذلك هو إعادة حقه وحق أسرته من الأموال التى سيطر عليها هشام.