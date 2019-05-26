شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عادوا ليبدعوا فى رمضان.. أحمد عبد العزيز وناهد رشدى وداليا مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموسم الرمضانى هذا العام يشهد تواجد عدد من النجوم الكبار بعد غياب دام لسنوات في الدراما الرمضانية وكانت عودتهم مميزة في عدد من المسلسلات التي ابدعوا فيها بخبرتهم وموهبتهم واليوم السابع يرصد عددا من هؤلاء النجوم.

أحمد عبد العزيز

يعود الفنان أحمد عبد العزيز إلى دراما رمضانية هذا العام بعد غياب سنتين، بدور اللواء جلال خطاب في مسلسل كلبش3، هو من بطولة أمير كرارة، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وأحمد العوضي، وأميرة العايدى،ومحمد على رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أحمد عبد العزيز وأمير كرارة في كلبش3



فاطمة الكاشف:

تعود الفنانة فاطمة الكاشف للدراما رمضانية مرة أخرى بعد غياب سنين، منذ أن قدمت مسلسل"قصر العشاق"، حيث تؤدى دورا حالياً بمسلسل "كلبش3" هو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، سارة عادل، أشرف مصيلحى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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فاطمة الكاشف



ناهد رشدي:

كما تعود الفنانة ناهد رشدي للدرما رمضانية مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "واحة الغروب"، وتظهر حاليا في مسلسل "حكايتى" بدور زوجتة الفنان أحمد بدير، والمسلسل من بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، ومن وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

ناهد رشدي



داليا مصطفى:

كما يشهد موسم رمضان حالياً، عودة داليا مصطفى بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل"جراب حواء"، وتظهر في مسلسل "قمر هادى"، هو من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

داليا مصطفى

