صورة- أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، بعيد زواجه الأول من ندى الكامل. ونشر "الفيشاوي" صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "عيد زواج سعيد حبي، أنتِ أفضل صديقة وشريكة، أنا أعشقك". وأعلن الفيشاوي العام الماضي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزيجة السادسة لأحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة ملفتة.



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