محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، بعيد استقلال الأردن. وعلقت: "عيد الاستقلال الأردني، اللهم احفظ الأردن ملكًا وشعبًا وجيشا وأرضًا، عيد الاستقلال الـ 73". وتحتفل الأردن بذكرى الاستقلال، في 25 مايو من كل عام، بعدما وافقت الأردن عام 1945 بنهاية الانتداب البريطاني والإعتراف بالأردن كمملكة مستقلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تحتفل بذكرى عيد استقلال الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.