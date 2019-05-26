بالفيديو: أمل العوضي تكذب على الهواء وتحاول تبرير الحقيقة بعد إحراجها

تعرضت النجمة الكويتية أمل العوضي لموقف محرج خلال استضافتها ببرنامج “غبقة سكوب”، حيث كشف المذيع كذبها مما جعلها ترتبك بشدة وتحاول تبرير الأمر بعد إعلان الحقيقة.

وردت أمل العوضي على سؤال عن أغلى ساعة تمتلكها بقولها: “الساعة التي أقضيها مع ابنتي”، ليقاطعها المذيع بحسم: “لم أقصد هذا بل أغلى ساعة يد تقتنيها”، لتجيب هي: “ألف دينار”.. وهنا جاء تعليق المذيع: “ليس صحيحاً.. الساعة التي في يدك فوق الـ10.. لماذا أنت لستِ صريحة”.

وانفعلت الإعلامية والممثلة الكويتية، حيث أجابت: “الشيء أبداً ليس في قيمته.. والإنسان هو الذي يمتلك القيمة وليس نقوده.. لماذا أقول أرقام؟ احترام الناس واجب.. عيب الإنسان يتباهى في الذي يملكه.. بل يتباهى باسمه وإنجازاته وعمله وما قام به من أجل المجتمع.. ولكن الحين أنت تسألني عن رقم أطرحه أمام ملايين المشاهدين، فإن احترام المشاهد يدفعني لعدم التصريح”.