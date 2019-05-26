في ذكرى وفاته الثانية .. تعرف على أهم محطات في حياة شهاب حسني

يحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة النجم شهاب حسني، فهو من مواليد يوم السبت الموافق 13 نوفمبر من عام 1965.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة نجم شهاب حسني:-

1- ولد المطرب شهاب حسني بدولة الإمارات العربية المتحدة لوالدين مصريين مقيمين هناك، و شقيقه هو المطرب بهاء حسني.

2- بدأت شهرة الفنان بأغنية "نادم"، ثم توالت بعدها الأعمال الناجحة ومنها ألبوم "بحبك وبس"، و ألبوم "هان عليك" الذى صور منه شهاب أغنية"وداع"، كما حقق ألبوم "هان عليك" نجاحًا مدويًّا آنذاك ليثبت من خلاله أقدامه فى عالم الفن، ثم ألبوم

"الحب جميل"، و كان آخر ألبوماته "جميلة وجايلك ع البيت".

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3- ابتعد النجم شهاب حسني بعد ذلك عن الساحة منذ عام 2000 و حتى عام 2013، إلا أنه عاد بتصوير كليب جديد مع المطربة "سحر سالم" بعنوان "يا حوا"، كلمات الشاعر الراحل "عبدالودود الشاذلي" ولحن "شهاب حسني" و توزيع "أكرم عادل" و قام بإخراجها "عمرو عبدالعزيز".

4- انهالت العروض الغنائية على الفنان شهاب فسافر في جولات فنية متتالية شملت عددًا من الدول العربية والأوروبية منها الإمارات والكويت

والبحرين والمغرب وتونس والجزائر، ثم سافر إلى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا ليقدم حفلات غنائية للجاليات العربية هناك.

5- اهتم المطرب شهاب حسني بالحفلات والغناء باللهجة الخليجية التي أتقنها؛ حيث فرضت عليه ظروف عمله بالخليج احتراف غناء الأغاني الخليجية لكبار النجوم مثل محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وعبدالله الرويشد وغيرهم، لكن ذلك أثر على إنتاجه الموسيقي؛ حيث لم يهتم بعمل أغانٍ جديدة تناسب جيل الشباب في مصر وباقي الوطن العربي.

6- توفي النجم شهاب حسني فجر يوم الجمعة، الموافق 26 مايو من عام 2017، عن عمر يناهز الـ 52 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمنطقة الهرم، و حرص عدد ضخم من نجوم الوسط الفني على الحضور الجنازة و توديعه إلي مثواه الأخير.