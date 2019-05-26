كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. اختفاء المخدرات من المدرسة في ولد الغلابة20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، تصاعد سريع للأحداث والمذاع عبر فضائية MBC مصر

بدأت احداث الحلقة بمحاولة عيسي، أن يبعد الشكوك عنه عقب ذله اللسان التي وقع فيها أمام الظابط، وذلك بإقناعه أنه سمع عن مقتل عبد القادر بالسُم، قبل دخوله عن وفاة أحد المساجين مسموما، ثم يحصل على التاكسي المسروق منه، بعد أن تم العثور عليه داخل مخزن المخدرات الخاص بـ عزت.

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و تزور صفية إنجي المقدم، شقيقها حمزة كريم عفيفي، في السجن وعلمت منه أن عبدالقادر ليس هو القاتل الحقيقي لـ "عزت وضاحي"، فيزداد شكها أكثر بأن شقيقها عيسى هو القاتل الحقيقي.

ويتفق عيسى مع رشوان،"عماد زيادة" على موعد تسليم مخدر الاستروكس، ثم يتوجه عيسى، إلى المدرسة لإحضار المخدرات، ليتفاجأ بإختفائها ثم تختتم الحلقة.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.