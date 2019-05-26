كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 06:55 مساءً - نشر الكوميدي السوري عمرو مسكون مقطع فيديو ساخر حول الصلح الاخير بين النجمتين اصالة واحلام وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقلد عمرو مسكون في الفيديو اصالة حيث روى قصة ساخرة لعزومة اصالة عند احلام على الافطار بعد تصالحهما مؤخرا.

وقد تفاعلت اصالة مع الفيديو وعلقت “شكراً شكراً عمّوره يارهبب

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ساخر.. اصالة معزومة على الافطار عند احلام بعد الصلحة: “خواريف ومناسف ومقهورين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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