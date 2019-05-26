باسكال مشعلاني تصف قصي خولي بالغول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عن إعجابها الشديد بأداء الفنان السوري قصي خولي، في مسلسل «خمسة ونص»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «كم أنت مبدع يا قصي.. وجبار .. وغول تمثيل.. حلقة مبارح واليوم إبهار».

وأضافت: «بهني كل الممثلين بهذا العمل الراقي والمبدع المخرج فيليب أسمر».

في الوقت نفسه رد عليها قصي خولي قائلًا: «باسكال شكرًا يا نجمة على الاهتمام والكلام الحلو سعيد جدًا بمتابعتك لعملنا كل المحبة».

كما كشفت باسكال خلال التعليقات عن استعدادها لطرح البوم غنائي جديد بالتزامن مع عيد الفطر المقبل.

Advertisements

مسلسل «خمسة ونص»، يشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين ، تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.