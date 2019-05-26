فاصل كوميدي بين هيفاء وهبي ومحمد عبد الرحمن فى «الواد سيد الشحات».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة المطربة اللبنانية هيفاء وهبى، كضيف شرف فى الحلقة الـ 20 من مسلسل “الواد سيد الشحات” الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة DMC.

وشهدت الحلقة الـ 20 من المسلسل اقتحام “سيد الشحات”، أحمد فهمى، و”فخر الشحات” – محمد عبد الرحمن لمنزل هيفاء وهبى من أحل سرقة مذكراتها، حيث تخفى فخر فى ملابس عامل من عمال ابادة الحشرات وشغل هيفاء بينما دخل سيد غرفتها وسرق المذكرات.

ويشارك في بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات” ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.