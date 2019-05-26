لايف ستايلز ستديوز والعد العكسي مع عمر كرم

متابعة بتجـــــــرد: بدأ العد العكسي لصدور أغنية الفنان اللبناني عمر كرم الجديدة من انتاج شركة لايف ستايلز ستديوز، حيث جددت الشركة تعاونها مع عمر كرم بعد أكثر من تعاون.

في التفاصيل، انطلقت اليوم الأحد عملية تصوير أغنية عمر كرم القادمة، ويحمل الكليب توقيع المخرجة اللبنانية هيفاء الفقيه، ويتم التصوير في لبنان.

من جهته، قال عمر كرم عبر حسابه الرسمي على تويتر “بكرا أول يوم تصوير للكليب الجديد، دعواتكم”.