إيقاف حفل حاتم عمور في “موروكومول”.. إليكم التفاصيل – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا الفنان المغربي حاتم عمور، حفلًا غنائيًا كبيرًا في المركز التجاري “موروكومول”، ضمن فعاليات “رمضانيات موروكومول”.

وقدم عمور، باقة من أغاني ألبومه الجديد ومنها “آخر مرة”، “لامور باقي حاكمني”، “بلاعنوان”، “إلى راح الغالي” وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور قبل أن يتم ايقاف الحفل.

وكشف حاتم عمور، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستجرام” أن الإزدحام الجماهيري، تسبب في إيقاف الحفل، حيث إضطرت إدارة المركز التجاري إلى وقف الحفل حفاظًا على سلامة الحضور.

من جهته قدم عمور الشكر للجمهور الذي حضر الحفل، وتأسف للذين لم يتمكنوا من الدخول إلى المركز التجاري مؤكدًا أن الأمر كان خارج إرادته.

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يذكر أن أغنية “الى راح الغالي” كانت آخر أعمال حاتم عمور الفنية، وهي من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا.

من ناحية أخرى، يستعد حاتم لتقديم عرض غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته السادسة عشر بمدينة أكادير.