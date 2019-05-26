شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 21.. ياسمين صبرى توافق على الزواج من أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "حكايتى" تطورات جديدة، حيث قررت "داليدا" -ياسمين صبرى- فتحى أتيليه تعرض فيه تصميماتها، ويأخذها "على" -أحمد صلاح حسنى- إلى العمارة التى يتواجد فيها معرض "فريدة عسل" – وفاء عامر- ويقنعها أن تحصل على المحل الذى يتواجد أمام فريدة.

تقابل داليدا على وتخبره بأنها وافقت على الزواج منه فى حيت يحتفل "هيثم"- تامر شلتوت بخطوبته من "بيرى" – سارة نخلة- وتظهر فريدة فى منزل نهال عنبر تشتكى لها ما فعله على الذى يدخل عليهم ويهدد فريدة بأنها لو اقتربت من داليدا سيقف هو أمامها، وتجلس داليدا مع والدة على وجده للحديث عن تفاصيل الزاوج ليقرر "البارون" -جميل برسوم- أن يتكفل بكل ما يخص الفرح.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.