شاهد.. هوشة في منزل الهام الفضالة

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 05:57 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي اظهر هوشة بين عاملات منزلها.

واظهر الفيديو ثلاث عاملات وهن يتشاجرن بينما كانت الهام الفضالة تصورهن وتضحك.

وقالت الهام الفضالة تعليقا على المشاجرة: “لازم كل شهر هالنجرة احنا كل شهر هالهوشة”.