ياسمين الخطيب تنفي إسائتها لـ “صباح” بعد رفض تشبيهها بها!

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 05:57 مساءً - نفت الإعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب أن تكون قد تجرأت وأساءت للفنانة اللبنانية الراحلة صباح، مؤكدة إن رفض تشبيهها لنفسها في زيجاتها بصباح كان من قبيل الدعابة التي وصفتها بالبريئة، وأن الراحلة صباح علم من أعلام لبنان، بلد والدتها.

وكتبت ياسمين الخطيب في عبر حسالبها على الفايسبوك قالت فيها: “أكتب هذه الكلمات وأنا أتلعثم خجلًا، لأني أتحدث عن قيمة كبيرة، وقامة تُرى عالية من أي بقعة في الوطن العربي.. لا أعلم كيف أساء بعضهم الظن بي، حد تصورهم أني قد أتجرأ على الإساءة إلى علم من أعلام وطني الثاني وأرض أمي لبنان”.

facebook

واضافت: “قَولي لبسمة وهبة عندما سألتني إذا ما كانت لي زيجات أخرى: هو أنا صباح؟! لا يتخطى حدود الدعابة البريئة، ولست في حاجة لتأكيد محبتي لصباح، لأن ما كتبته عنها مرارًا يؤكدها”.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كانت ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” المذاع على فضائية القاهرة والناس، وتقدمه المذيعة بسمة وهبة.