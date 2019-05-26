لبنان.. رضيع ضحية حريق في مخيم للاجئين السوريين

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 05:57 مساءً - شب حريق في مخيم للاجئين السوريين في سوق الفرزل بمنطقة البقاع اللبنانية .. أسفر عن وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا .

وتم نقله إلى مستشفى الهراوي في زحلة ولكنه كان قد فارق الحياة .

وحتى الآن لم يكشف عن أسباب الحريق الذي نتج عنه خسائر كبيرة في خيام اللاجئين السوريين وحولتها إلى رماد .

وصرح الدفاع المدني أن الحريق حدث بالساعة الثامنة من صباح اليوم وإنهم وصلوا فور وقوع الحادث وتمكنه من إخماد الحريق وانتشال جثة الطفل كما حضرت الأجهزة الأمنية المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة .