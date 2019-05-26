وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان خيمة «ستون ريزيدنس» بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا النجم اللبناني وائل جسار والفنان المصري محمد عدوية حفل خمية “ستون ريزيدنس” بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير .

أحيا أولى فقرات الحفل النجم محمد عدوية الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة، بالإضافة إلى أغاني والده الفنان الكبير أحمد عدوية، والتي نالت إعجاب الجميع.

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ثد قدم جسار فقرته الغنائية، وقد حضر بصحبة مدير أعماله عبده ومنظمة الحفل نرمين سيف الدين “ابروش”، وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “بحبك يا مصر”، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم، وأكد علي حبه لمصر وقربها من قلبه مثلما يحبها كل مصري.

وحضر الحفل من نجوم الفن خالد الصاوي وحرمه، وسناء يوسف، ونجوى فؤاد، وتامر عبدالمنعم، ومحمد الشقنقيري وحرمه، وميرنا وليد وزوجها، ومني ممدوح ، وكابتن سيد معوض، والإعلامية شيماء السباعي.

ومن نجوم كرة القدم حضر كل من سيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد فاروق، وتامر بيجاتو، بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها: “غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو ،بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة”، وغيرها مما أشعلت أجواء المكان حتي قرب مدفع الإمساك.