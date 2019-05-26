فيديوجراف.. كوفاتش يكتب التاريخ بقيادة بايرن للثنائية المحلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ بثنائية الدوري والكأس بتجاوز ريد بول لايبزيج بنتيجة 3-0 في نهائي كأس ألمانيا.

وبات كوفاتش أول مدرب في تاريخ البوندسليجا يحقق الكأس مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين بعد إحراز اللقب الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت.

وأصبح كوفاتش أول شخص في تاريخ بايرن يفوز بثنائية الدوري والكأس لاعباً ثم مدرباً.

"العين الرياضية" تبرز ما حققه كوفاتش من أرقام عبر الفيديوجراف التالي..