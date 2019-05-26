داليدا خليل لـ قصي خولي: انت مدرسة والأخير يردّ عليها

توجهت الممثلة اللبنانية داليدا خليل بالتهنئة لزميلها الممثل السوري قصي خولي على دوره في مسلسل “خمسة ونص”، معتبرة أنه حقق نجاحاً كبيراً بالدور الذي يجسده، واصفة إياه بالنجم العربي الحقيقي.

ومبادرة ملفتة، اتخذت داليدا خليل من حسابها الرسمي على موقع تويتر، منبراً لتبارك لـ قصي على هذا النجاح، وقالت: “قصي خولي ..أحرف تجسد مبدع عربي حقيقي رفع راية الخصوصية في عمله و تحول الى مدرسة تشبه طموحه و موهبته و خبرته … مبروك نجاحك صديقي”.

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بعد دقائق، ردّ “خولي” على “خليل” شاكراً إياها على كلامها، وفي الوقت نفسه مثنياً على العمل الذي تقوم به في رمضان من خلال دور “كارين” في “أسود” وقال: “داليدا الغالية شكرًا على كلامك وتوصيفك للشغل الله يقدرنا نكون دائما عند حسن الظن ونقدم الأفضل تحياتي الك والله يحميك ويعطيك الف عافية على شغل المميز برمضان كل المحبة“.

نشير ان داليدا خليل تتألق حلقة بعد حلقة في دور “كارين” في مسلسل “أسود” الذي يعرض عبر شاشة LBCI ، ويضم الى جانب داليدا نخبة من نجوم الدراما أبرزهم ورد الخال، باسم مغنية، بالاشتراك مع مجموعة من الممثلين وهم الكو داود، فيفيان انطونيوس، الياس الزايك وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي. انتاح ايغل فيلمز.

أيضاً قصي خولي يتألق حلقة بعد حلقة في دور “غمار الغانم” في مسلسل “خمسة ونص” الذي يعرض عبر شاشة MTV، وهو من تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب اسمر وانتاج شركة الصباح، ويضم نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي احمد، رولا حمادة وغيرهم.